Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:40 7

Жители Владивостока сообщают о массовом отравлении собак

Жители Владивостока сообщают о массовом отравлении собак
Фото: pixabay.com

С начала недели жители Владивостока начали сообщать о массовом отравлении бездомных собак в городе. В социальных сетях появилась информация о том, что в разных районах столицы Приморья уже погибли несколько животных.

Отравленных собак нашли у Дальзаводской, на Тихой, Второй Речке и БАМе. От отравы пострадали даже вороны.

В январе 2021 года суд обязал мэрию Владивостока создать муниципальную организацию для отлова и содержания бездомных животных. Такую компанию в городе ищут несколько лет. 17 аукционов уже были признаны несостоявшимися. Подрядчики не хотят браться за работу из-за слишком низкой цены на отлов, включая содержание и жёсткие условия по наличию инфраструктуры, сообщает VL.RU.

В Приамурье тоже остро стоит вопрос бродячих животных. На территории Благовещенского района строится приют для бродячих собак, который по замыслу руководства города должен исправить ситуацию с большим количеством агрессивных собак. Пресс-служба мэрии сообщает, что приют должен заработать в конце февраля. Совсем недавно бродячие собаки набросились на ребёнка в Благовещенске. 11-летнему мальчику едва удалось избежать укусов.

Просмотров всего: 364

#животные

распечатать


Общество

Тигрице, которая в декабре держала в страхе Приморье, выбирают имя
Общество 1

В Приморье после встречи с человеком медведица бросила своего медвежонка
Происшествия 2

В Приморском крае спасли мужчину, на которого напал медведь
Происшествия 4

Четверо жителей Магдагачинского района попались на браконьерстве
Комментарии
Показать все (7)
  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    1 час назад

    кого-то стаи достали )

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Много где потравить нужно. Или лучше когда они на детей набрасываются?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    49 минут назад

    На самого недавно накинулся бездомных блоховоз! Травить их, силами жителей - единственный выход.

    У администрации только "замыслы"... Каких-то мер от градоначальников ждать не стоит, потому что они пытаются подлизнуть зоозащитникам, а также на приютах и отлове много денег не "освоишь".

  • inoy

    inoy
    45 минут назад

    интересно, на сайтах Владивостока так часто пишут про Благовещенск????

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    40 минут назад

    inoy, вполне вероятно хотят создать "Дальневосточную область" или что-то в этом роде. Готовят население. Кожемяка знает как тут выгодно "осваивать" бюджет.

    Помню, за полгода до Пенсионной реформы начали появляться: "Голос" для пенсионеров, муссирование темы повышения уровня жизни наших пенсионеров и т.п.

  • холостяк

    холостяк
    7 минут назад

    Дмитрий Русский

    39 минут назад

    На самого недавно накинулся бездомных блоховоз! Травить их, силами жителей - единственный выход.

    У администрации только "замыслы"... Каких-то мер от градоначальников ждать не стоит, потому что они пытаются подлизнуть зоозащитникам, а также на приютах и отлове много денег не "освоишь".

    Холостяк

    Вот не смешите ни кого! Самая осваиваемая тема

    https://ampravda.ru/2021/01/13/0101292.html

    по расчетам на апрель 2020 года, предварительная сумма, которая необходима на создание нужного количества приютов в Приамурье,

    составляет 67 миллионов рублей. Данная цифра получилась при анализе заявок глав городов и районов области.

    В текущем году из средств областного бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных было выделено 10 миллионов рублей. На сегодняшний день муниципалитеты освоили 3,4 миллиона рублей из этой суммы. На эти деньги удалось отловить 268 собак, из которых 87 нашли новые семья, а 87 животных после стерилизации и чипирования вернули на прежнее место обитания, — рассказал Сергей Самохвалов, начальник управления ветеринарии Приамурья.

  • холостяк

    холостяк
    27 секунд назад

    Дмитрий Русский

    32 минуты назад

    inoy, вполне вероятно хотят создать "Дальневосточную область" или что-то в этом роде. Готовят население. Кожемяка знает как тут выгодно "осваивать" бюджет.

    Помню, за полгода до Пенсионной реформы начали появляться: "Голос" для пенсионеров, муссирование темы повышения уровня жизни наших пенсионеров и т.п.

    Холостяк

    Возможно вы и правы! Амур Инфо. специально создает резонанс подыскивая статьи

    по всей стране с покусанными собаками людей. Наверное 67 миллионов мало?

    Ведь Эта сумма только на строительство части приютов. Ведь по закону в каждом населенном пункте должен быть приют а у нас в Игнатьево из свинарника который закрыли из за чумы свиней будет приют на 9 районов.

Показать все (7)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь