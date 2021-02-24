Жители Владивостока сообщают о массовом отравлении собак

Фото: pixabay.com

С начала недели жители Владивостока начали сообщать о массовом отравлении бездомных собак в городе. В социальных сетях появилась информация о том, что в разных районах столицы Приморья уже погибли несколько животных.

Отравленных собак нашли у Дальзаводской, на Тихой, Второй Речке и БАМе. От отравы пострадали даже вороны.

В январе 2021 года суд обязал мэрию Владивостока создать муниципальную организацию для отлова и содержания бездомных животных. Такую компанию в городе ищут несколько лет. 17 аукционов уже были признаны несостоявшимися. Подрядчики не хотят браться за работу из-за слишком низкой цены на отлов, включая содержание и жёсткие условия по наличию инфраструктуры, сообщает VL.RU.

В Приамурье тоже остро стоит вопрос бродячих животных. На территории Благовещенского района строится приют для бродячих собак, который по замыслу руководства города должен исправить ситуацию с большим количеством агрессивных собак. Пресс-служба мэрии сообщает, что приют должен заработать в конце февраля. Совсем недавно бродячие собаки набросились на ребёнка в Благовещенске. 11-летнему мальчику едва удалось избежать укусов.