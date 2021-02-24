Пандемия коронавируса привела к резкому росту потребления водки в ряде регионов РФ

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в нескольких регионах страны резко выросло употребление крепкого алкоголя. Об этом свидетельствуют статистические данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), публикованные «Известиями».

В топ-пять регионов по употреблению крепкого спиртного, по версии ЦИФРРА, вошли Сахалин, Магаданская область, Коми, Карелия и Чукотка. Эксперты отмечают, что эти регионы оказываются в топе регулярно ещё и из-за того, что здесь практически отсутствует нелегальная торговля водкой, а зарплаты у населения очень высокие.

Самые высокие темпы роста, почти 40 процентов по сравнению с 2019 годом, по употреблению алкоголя неожиданно показал Калининград. Здесь выпили за год 5,6 литра на человека, тогда как средний по стране показатель – 4,9 литра. Местные власти связывают такой рост, в частности, с закрытием границы из-за коронавируса с Польшей, где местные раньше приобретали алкоголь, с большим наплывом российских туристов в Калининграде (опять же из-за пандемии) и даже с использованием водки в качестве антисептика (от коронавируса – Прим. ред.).

Общий рост потребления водки в стране составил по сравнению с 2019 годом всего два процента. Однако, отмечают эксперты, россияне во время пандемии стали значительно больше пить.

— Дело в том, что водка – это не напиток среднего класса, поэтому мы не видим увеличения продаж. А вот реализация игристого вина и шампанского, а также дорогого премиального алкоголя выросла в среднем на 15 процентов, – заявил глава ЦИФРРА Вадим Дробиз.

Ещё одна особенность 2020 года: потребление водки, по данным ЕГАИС, выросло на 2 процента, а её производство – снизилось на 4,9 процента. Специалисты связывают это с тем, что из-за пандемии были прикрыты каналы нелегальной продажи крепкого алкоголя. То есть на самом деле употребление крепкого алкоголя в стране в 2020 году даже немного снизилось – просто купить нелегальную водку в России стало значительно сложнее.

Напомним, что, по подсчётам РИА Новости, Амурская область в 2020 году вошла в топ-пять антирейтинга по вредным привычкам. Амурские наркологи считают такую статистику неоправданной, так как в регионе мало нелегального алкоголя, а число алкоголиков падает. К тому же Приамурье вошло в список лучших регионов по борьбе с контрафактным алкоголем.