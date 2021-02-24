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сегодня, 10:00 1

В России ведётся разработка четвёртой вакцины от коронавируса

В России ведётся разработка четвёртой вакцины от коронавируса
Фото: pixabay.com

Российские учёные работают над четвёртой вакциной от коронавируса – «Спутник Лайт». Сейчас проходят испытания этой однофазной вакцины, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

На текущий момент вакцина проходит испытание на 150 добровольцах. Планируется, что новый препарат будут ставить за один раз, без повторного вакцинирования, как этого требуют существующие вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и вакцина НИИ имени Чумакова.

Вакцина «Спутник Лайт» проходит третью фазу испытаний. Владислав Жемчугов, специалист по особо опасным инфекциям, заявил, что в отличие от двухкомпонентной вакцины «Спутник V» для прививки «Спутником Лайт» будет достаточно одной инъекции, при этом пока неясно, будет новая вакцина сильнее или слабее своей предшественницы.

Напомним, что 21 февраля стало известно о регистрации третьей российской вакцины – «КовиВак». Её разработали в центре имени Чумакова. В гражданский оборот первые 120 тысяч доз этой вакцины запустят в середине марта 2021 года.

Ранее Амур.инфо сообщало, чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19.

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#коронавирус #вакцинация от COVID

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