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В Приморье после встречи с человеком медведица бросила своего медвежонка

В Приморье после встречи с человеком медведица бросила своего медвежонка
Фото: @siberiantiger_center

В Приморье ещё один медвежонок остался без мамы. Здоровую и крепкую малышку передали в центр спасения животных «Тигр».

По оценкам специалистов центра, медвежонку около полутора месяцев. К счастью, маленькая медведица абсолютно здорова.

— В окрестностях бухты Шепалово под Находкой медведица устроила гнездо и родила медвежонка в неглубоком бетонном колодце. Прогуливаясь по лесу, мужчина наступил на медведицу. Напав на человека, она убежала, но, к сожалению, больше не вернулась к своему детёнышу. Мужчина получил рваные раны на ноге, а медвежонка доставили к нам в Центр на дальнейшую реабилитацию, – рассказали специалисты центра спасения животных «Тигр».

Маленькую медведицу, оставшуюся сиротой, поселят в центре. Когда малышка подрастёт, её отпустят в лес.

Это уже четвёртый осиротевший медвежонок, найденный в Приморье этой зимой. Двух малышей специалистам не удалось спасти, они погибли от ран на коже, оставшихся от обморожения. Медвежата остались без мамы и оказались в центре спасения «Тигр» в начале февраля. Ещё одну гималайскую медведицу специалисты центра выхаживают с середины февраля.

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#животные #жизнь #природа

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Комментарии
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  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    1 час назад

    медведи в бетонных колодцах Запакостили природу

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