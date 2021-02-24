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Служившему в Приамурье пилоту Пешкову поставили памятник в Сирии

Служившему в Приамурье пилоту Пешкову поставили памятник в Сирии
Фото: Минобороны РФ

Олегу Пешкову, военному лётчику, погибшему в Сирии в ноябре 2015 года, поставили памятник на территории российской авиабазы Хмеймим. Сам подполковник родом из Липецка, похоронен был именно там. С Приамурьем его связывают семь лет службы на военно-воздушной базе в Возжаевке.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по военно-политической работе контр-адмирала Игоря Курочкина, памятник Пешкову стал третьим по счёту в Хмеймиме в честь погибших в Сирии российских лётчиков. Установка памятника была приурочена к 23 февраля, Дню защитника Отечества. На авиабазе уже стоят памятники в честь вертолетчика Ряфагатю Хабибулина и пилота штурмовика Романа Филиппова.

Олег Пешков был командиром Су-24. 24 ноября 2015 года его самолет был сбит турецким истребителем в районе сирийско-турецкой границы. Штурман самолета Константин Мурахтин выжил, Пешков же был расстрелян боевиками, когда спускался на парашюте. Звание Героя России ему присвоено посмертно.

9 декабря 2015 года в Возжаевке была открыта мемориальная доска в честь Олега Пешкова. В 2016 году неизвестные вандалы успели её осквернить. 12 июня 2016 года в Возжаевке в честь Пешкова установили памятник.

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#военные #жизнь

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Комментарии
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  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    1 час назад

    надеюсь хоть на родину заберут когда уходить будут ?

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