Служившему в Приамурье пилоту Пешкову поставили памятник в Сирии

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по военно-политической работе контр-адмирала Игоря Курочкина, памятник Пешкову стал третьим по счёту в Хмеймиме в честь погибших в Сирии российских лётчиков. Установка памятника была приурочена к 23 февраля, Дню защитника Отечества. На авиабазе уже стоят памятники в честь вертолетчика Ряфагатю Хабибулина и пилота штурмовика Романа Филиппова.

Олег Пешков был командиром Су-24. 24 ноября 2015 года его самолет был сбит турецким истребителем в районе сирийско-турецкой границы. Штурман самолета Константин Мурахтин выжил, Пешков же был расстрелян боевиками, когда спускался на парашюте. Звание Героя России ему присвоено посмертно.

9 декабря 2015 года в Возжаевке была открыта мемориальная доска в честь Олега Пешкова. В 2016 году неизвестные вандалы успели её осквернить. 12 июня 2016 года в Возжаевке в честь Пешкова установили памятник.