В Белогорском гарнизоне прошел салют в честь Дня защитника Отечества

Фото: пресс-служба Восточного военного округа

В Белогорском гарнизоне Амурского общевойскового объединения ВВО прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Командующий объединением генерал-майор Александр Санчик, военнослужащие гарнизона, представители администрации и общественных организаций Белогорска возложили живые цветы и венки к мемориалу воинской славы.

После возложения цветов почтили память павшим воинам минутой молчания. Вечером над городом прогремел праздничный салют. Около трехсот разрывов пиротехнических зарядов «Ассоль» выпустили из салютной установки 2А85. Управляли салютной установкой самые опытные военнослужащие артиллерийского соединения, уже принимавшие участие в салюте, посвященном Дню Победы в Белогорском гарнизоне Амурского общевойскового объединения ВВО, сообщает пресс-служба округа.

Просмотров всего: 202

#Белогорск #военные #праздники

распечатать

Фотогалерея

Mr. Mustard