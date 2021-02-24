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сегодня, 07:00

Выбор читателей за 23 февраля

Выбор читателей за 23 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 23 февраля.

Мнение амурчанок: не служил – не мужик?

Накануне праздника редакция Амур.инфо провела опрос среди наших подписчиц в Инстаграме: важно ли для вас, чтобы ваш любимый человек имел за плечами службу в армии? Сегодня мы подводим итоги.

Минтруд планирует изменить условия для досрочного выхода на пенсию

Минтруд нашёл способ помочь выходить на досрочную пенсию раньше. В ведомстве разработали проект-постановление, который вносит изменения в досрочный выход на пенсии определённых профессий. В стаж хотят добавить периоды профессионального обучения, сообщает «Российская газета».

Благовещенского водителя оштрафовали за нарушение ПДД из-за видео в соцсетях

В январе 2021 года в одном из инстаграм-аккаунтов Благовещенка разместили видео, на котором водитель проехал перекрёсток улиц Ленина и Мухина на запрещающий сигнал светофора. Полицейские установили личность правонарушителя и привлекли его к административной ответственности.

Актёр Борис Невзоров стал отцом в 70 лет

Народный артист РФ Борис Невзоров в конце 2020 года стал отцом в третий раз, в возрасте 70 лет. Новорожденную дочь актёр решил назвал в честь погибшей второй жены Анастасии, пишет «Московский комсомолец».

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#Обзор #интернет #СМИ

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Мнение амурчанок: не служил – не мужик?
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