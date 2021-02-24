Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:00 0

Благовещенцы стали победителями проекта «Кадетская ассамблея Дальнего Востока»

Благовещенцы стали победителями проекта «Кадетская ассамблея Дальнего Востока»
Фото: http://www.admblag.ru/

Кадеты благовещенского лицея №6 и Амурского кадетского корпуса успешно выступили на балу в «Кадетской ассамблее Дальнего Востока». Этот проект был реализован Хабаровской краевой общественной организацией «Клуб возрождения русского бала «Реверанс» при поддержке фонда президентских грантов.

В мероприятии приняли участие около 150 человек. Это кадеты Хабаровского края, Еврейской автономии и Амурской области. Среди танцев, которые продемонстрировали участники, были полонез, падеграс, экосез, кадриль, испанский вальс. Уровень хореографии, галантность, выправку, наряды танцоров оценивали члены жюри. Благовещенский лицей №6 представили четыре пары учащихся. Главный приз проекта – Кубок «Кадетской ассамблеи Дальнего Востока» – также отправился в Благовещенск. Благодарность руководителя клуба «Реверанс» получила хореограф благовещенских лицеистов Светлана Калита, сообщается на сайте администрации Благовещенска.

— В рамках реализации проекта в течение полутора лет мы проводили региональные балы. Балы проходили и в Амурской области, и в Еврейской автономной области, три бала было проведено в Хабаровском крае. На балах мы выбрали самых лучших и везде я смотрел уровень танцевальной подготовки. Лучший уровень – в лицее №6 города Благовещенска, поэтому самый главный кубок проекта завоевал лицей. В этом образовательном учреждении уже с первого класса все дети танцуют вальс, – рассказал руководитель Хабаровской краевой общественной организации «Клуб возрождения русского бала «Реверанс» Владимир Бирюков.

Танцуют амурские кадеты и традиционный всероссийский «Вальс победы». Эта акция проходит по всей России накануне 9 мая. Не отменяли её даже на период пандемии, лишь перевели в дистанционный формат.

Просмотров всего: 21

#дети #мэрия #праздники #школа

распечатать


Общество

Участники амурских автоклубов зажгли фарами «армейскую звезду» в честь праздника
Общество 1

В Благовещенске впервые провели чемпионат и первенство города по бадминтону среди инвалидов
Общество 17

Мнение амурчанок: не служил – не мужик?
В России и мире

Актёр Борис Невзоров стал отцом в 70 лет
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь