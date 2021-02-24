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сегодня, 07:30 0

Верховный суд обязал учитывать финансовое положение при взыскании судебных расходов

Верховный суд обязал учитывать финансовое положение при взыскании судебных расходов
Фото: https://pixabay.com/

Суду при решении вопроса о возмещении стороной судебных расходов теперь следует учитывать имущественное положение лица, на которого возложена обязанность по возмещению таких расходов. В том числе это касается и расходов на судебную экспертизу.

— В целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ, статьи 3, 45 КАС РФ, статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный и чрезмерный характер, отмечает ВС РФ, ссылаясь на постановление Пленума от 21 января 2016 года №1 (пункт 11). Таким образом предусмотрена возможность освободить гражданина от уплаты расходов, предусмотренных частью 1 статьи 96 ГПК или уменьшить их размер исходя из его имущественного положения, – сообщает в своём инстаграм-аккаунте амурский областной суд со ссылкой на верховный суд РФ.

На прошлой неделе сообщалось, что верховный суд хочет ввести в судебную систему и новое понятие «уголовный проступок». Его предлагается ввести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы.

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#российская власть #суды #финансы

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