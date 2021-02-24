Гороскоп на 24 февраля: Овнам нельзя брать в долг, а Козерогов ждёт спокойный день

Восход Солнца: 07:23

Заход Солнца: 18:02

Солнце в Рыбах.

Овен. Распоряжайтесь финансами рационально, в долг не берите, иначе придется много возвращать. Осторожнее с шоппингом! Вам стоит подумать над рациональными тратами в этот период.

Телец. Торговая деятельность будет идти хорошо, можно выставить на продажу вещи, которые вам больше не нужны. Сегодня начинания обречены на успех, даже самые масштабные и амбициозные.

Близнецы. Семейные представители знака могут столкнуться с конкурентной борьбой в доме, а у остальных день пройдет без неприятностей. Сегодняшние проекты придется переделывать.

Рак. Рядом с вами могут оказаться провокаторы. Не поддавайтесь. Пришло время помириться с человеком, ссора с которым произошла из-за недоразумения.

Лев. Силы следует тратить с умом, иначе их может не хватить на самое важное. Желательно не скромничать, а показывать себя с лучшей стороны, вы произведете шикарное впечатление.

Дева. Этот день для начнётся очень удачно. Чтобы сегодня ни случилось, следует принимать быстрые решения, руководствуясь тем, что подсказывает сердце, а не разум.

Весы. Весы могут внезапно остыть к объекту своей недавней любовной страсти. Не делайте поспешных выводов, а все тщательно обдумайте.

Скорпион. Распределите свои ресурсы таким образом, чтобы не делать несколько дел в один момент. Поменьше разговоров, побольше дела!

Стрелец. Поумерьте свой пыл, если дело дойдет до доказательства вашей правоты, лишь ссору спровоцируете. События, которые произойдут в этот день, лишь на первый взгляд кажутся серьезными.

Козерог. Вас ожидает тихий и спокойный день, которому может придать динамики неожиданный подарок. Из-за перепадов настроения вы можете перессориться со многими своими приятелями.

Водолей. День пройдет в положительном ключе, но особенно успеха не принесет. Зато у вас будет время, которое можно посвятить новым планам.

Рыбы. Общение с единомышленниками в воскресенье пойдет вам на пользу, вы почувствуете духовный и творческий подъём, самое время заняться делом!

Астролог: Вальдемар Небоходцев