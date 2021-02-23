Участники амурских автоклубов зажгли фарами «армейскую звезду» в честь праздника

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Несколько городских автоклубов подготовили к 23 февраля оригинальное автопоздравление. Автомобилисты воплотили в реальность свою давнюю задумку: зажгли «армейскую звезду» огнями фар нескольких десятков машин.

— Мы хотим поздравить всех мужчин с этим знаменательным днем и пожелать крепкого здоровья, успехов и всего самого наилучшего! Совместно с несколькими клубами, мы @allion_premio_club_blg_ воплотили в реальность задумку которая не давала нам покоя, – написали организаторы акции в своём инстаграм-аккаунте.

Сегодня Россия празднует День защитника Отечества. Амурских мужчин уже поздравили с праздником губернатор Василий Орлов и мэр Благовещенска Олег Имамеев.