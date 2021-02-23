В Амурской области выявили 47 новых заражений коронавирусом

Фото: Prasesh Shiwakoti (Lomash)

В Амурской области за минувшие сутки один человек скончался от COVID-19, сообщает портал Стопкоронавирус.рф. Всего де за сутки выявили 47 новых случаев заражения, 42 человека выздоровели.

С начала пандемии в Приамурье заболели 20 784 человека, 19 187 выздоровели, 166 скончались.

По данным Амурского управления Роспотребнадзора, темп прироста за последние сутки составил 0,2 процента.

У 39 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (83%), у восьми – в виде пневмонии (17%), бессимптомных больных нет.

Показатель заболеваемости составляет 2 630,74 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на COVID 783 540 человек, в том числе за последние сутки – 1 827.