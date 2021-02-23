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23февраля
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сегодня, 18:13 1

В Приморском крае спасли мужчину, на которого напал медведь

В Приморском крае спасли мужчину, на которого напал медведь
Фото: https://25.mchs.gov.ru/

Житель Приморья пострадал от нападения медведя медведя в лесном массиве в районе между поселком Врангель и бухтой Шепалово. Состояние пострадавшего удовлетворительное, мужчина получил рваные раны ноги.

21 февраля группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда в составе 5 человек личного состава и 1 единицы техники, оказала помощь полиции и охотнадзору в эвакуации мужчины, пострадавшего от нападения медведя в лесном массиве в районе между поселком Врангель и бухтой Шепалово. Спасатели оперативно добрались до места нахождения мужчины, оказали доврачебную помощь и доставили пострадавшего к машине скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

А в интернете недавно обсуждали, как на горнолыжном курорте «Предял» в Румынии за лыжником неожиданно погнался медведь. Погоня произошла на глазах у отдыхающих, которые передвигались в этот момент на подъёмнике.

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#Дальний Восток #животные #жизнь #МЧС #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    44 минуты назад

    "Житель Приморья пострадал от нападения медведя медведя в лесном массиве" а кто такой медведь медведь?....

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