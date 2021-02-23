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23февраля
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сегодня, 17:22 0

В Благовещенске впервые провели чемпионат и первенство города по бадминтону среди инвалидов

В Благовещенске впервые провели чемпионат и первенство города по бадминтону среди инвалидов
Фото: http://www.admblag.ru/

Соревнования на кубок мэра Благовещенска прошли в центре бадминтона Амурской области 22 февраля. В турнире приняли участие 20 человек разных возрастных категорий – это бадминтонисты сборных команд городской федерации тенниса и бадминтона, воспитанники коррекционной школы-интерната №8.

В старшей возрастной категории среди участников с ментальными нарушениями чемпионом города стал 23-летний Егор Савостиков. В самой младшей возрастной группе стал победу одержал Иван Панфилов. Спортсмену всего 8 лет, сообщает администрация Благовещенска. Победителям были вручены кубки мэра города Благовещенска, грамоты и медали от управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Благовещенска. Призерам - грамоты и медали.

Также в рамках соревнований прошёл фестиваль по бадминтону, где дети могли попробовать себя в этом виде спорта. В фестивале поучаствовали ребята из коррекционной школы № 7 и общественной организации «Открытый мир».

21 февраля в Благовещенске прошёл первый этап чемпионата по ралли-спринту «NEXT LEVEL 2021». 29 автолюбителей боролись за победу на Астрахановских лугах с 10 часов утра. Из-за эпидемиологической обстановки соревнования прошли без зрителей.

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#Дальний Восток #мэрия #спорт

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