Благовещенского водителя оштрафовали за нарушение ПДД из-за видео в соцсетях

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В январе 2021 года в одном из инстаграм-аккаунтов Благовещенка разместили видео, на котором водитель проехал перекрёсток улиц Ленина и Мухина на запрещающий сигнал светофора. Полицейские установили личность правонарушителя и привлекли его к административной ответственности.

В отношении водителя составлен протокол и вынесено постановление по делу об административном правонарушении, сообщается на сайте амурской полиции. Амурчанам напоминают: если вы стали свидетелем нарушения правил дорожного движения и у вас имеется фото- или видеозапись факта нарушения, вы можете обратиться в госавтоинспекцию для привлечения нарушителя к ответственности. При этом на материалах должен быть виден номер автомобиля.

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#Дальний Восток #дороги

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Наталья Баландина