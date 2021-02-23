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сегодня, 16:40 1

Благовещенского водителя оштрафовали за нарушение ПДД из-за видео в соцсетях

Благовещенского водителя оштрафовали за нарушение ПДД из-за видео в соцсетях
Фото: https://pixabay.com/

В январе 2021 года в одном из инстаграм-аккаунтов Благовещенка разместили видео, на котором водитель проехал перекрёсток улиц Ленина и Мухина на запрещающий сигнал светофора. Полицейские установили личность правонарушителя и привлекли его к административной ответственности.

В отношении водителя составлен протокол и вынесено постановление по делу об административном правонарушении, сообщается на сайте амурской полиции.

Амурчанам напоминают: если вы стали свидетелем нарушения правил дорожного движения и у вас имеется фото- или видеозапись факта нарушения, вы можете обратиться в госавтоинспекцию для привлечения нарушителя к ответственности. При этом на материалах должен быть виден номер автомобиля.

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#Дальний Восток #дороги

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    31 минута назад

    Если бы это было так просто и без внеплановых затрат личного времени.

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