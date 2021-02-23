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23февраля
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сегодня, 16:20 2

В Мазановском районе поймали «чёрного лесоруба»

В Мазановском районе поймали «чёрного лесоруба»
Фото: https://pixabay.com/

Жителя Мазановского района поймали за незаконной заготовкой древесины. Он рубил лиственницу и берёзу. Общий ущерб составил почти миллион рублей.

Следователи установили, что с декабря прошлого года по январь текущего задержанный незаконно заготовил 70 лиственниц и три березы белой. Возбуждено уголовное дело.

За рубку деревьев без разрешения ему грозит лишение свободны максимум на семь лет и штраф до полумиллиона рублей, при том, что мужчина уже нанёс ущерб почти на 700 тысяч рублей, сообщает в своём инстаграм-аккаунте газета посёлка Новокиевский Увал «Знамя труда».

В Мазановском районе ещё один мужчина, местный предприниматель осуществлял незаконную вырубку леса в крупных размерах. Ущерб от незаконной вырубки составил 900 тысяч рублей.

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#Дальний Восток #криминал #природа #происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    25 минут назад

    Да ладно. Законы не на стороне народа, крупный бизнес уже давно леса губит, под себя законы заточив.

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