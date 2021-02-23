В Мазановском районе поймали «чёрного лесоруба»

Фото: https://pixabay.com/

Жителя Мазановского района поймали за незаконной заготовкой древесины. Он рубил лиственницу и берёзу. Общий ущерб составил почти миллион рублей.

Следователи установили, что с декабря прошлого года по январь текущего задержанный незаконно заготовил 70 лиственниц и три березы белой. Возбуждено уголовное дело.

За рубку деревьев без разрешения ему грозит лишение свободны максимум на семь лет и штраф до полумиллиона рублей, при том, что мужчина уже нанёс ущерб почти на 700 тысяч рублей, сообщает в своём инстаграм-аккаунте газета посёлка Новокиевский Увал «Знамя труда».

В Мазановском районе ещё один мужчина, местный предприниматель осуществлял незаконную вырубку леса в крупных размерах. Ущерб от незаконной вырубки составил 900 тысяч рублей.