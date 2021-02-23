Четверо жителей Магдагачинского района попались на браконьерстве

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В ночь на 22 февраля четверо жителей посёлка Ушумун Магдагачинского района были пойманы за разделкой незаконно добытой косули.

Как сообщает амурское управление по охране животного мира, продукты незаконной охоты конфисковали, их уничтожат по решению суда. На браконьеров составили административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также мужчины заплатят за ущерб, нанесённый природе, – это как минимум 120 тысяч рублей.

А в Серышевском районе Амурской области недавно задержали браконьера, которым оказался егерь Белогорского военного охотхозяйства. Он и двое его соучастников также незаконно охотились на косулю.