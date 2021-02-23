NASA впервые передало, как звучит Марс
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало видеоролик, на котором слышно, какое звучание исходит от Красной планеты.
Звучание записано ровером Perseverance, который был отправлен в космос для изучения Марса. Специалисты отфильтровали шумы марсохода, издаваемые его двигателями и системами, что позволило выделить уникальные звуки, которые слышатся на поверхности Красной планеты, сообщает издание «Лайф».
— Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из микрофонов, - говорится в сообщении NASA.
NASA · Sounds From Mars: Filters Out Rover Self-Noise
Между тем российские специалисты в области космоса, спустя почти полвека вновь начинают исследования Луны. Космическую станцию для изучения спутника земли запустят с космодрома «Восточный» уже этой осенью.
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