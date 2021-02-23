Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:20 0

NASA впервые передало, как звучит Марс

NASA впервые передало, как звучит Марс
Фото: скриншот видео

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало видеоролик, на котором слышно, какое звучание исходит от Красной планеты.

Звучание записано ровером Perseverance, который был отправлен в космос для изучения Марса. Специалисты отфильтровали шумы марсохода, издаваемые его двигателями и системами, что позволило выделить уникальные звуки, которые слышатся на поверхности Красной планеты, сообщает издание «Лайф».

— Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из микрофонов, - говорится в сообщении NASA.

NASA · Sounds From Mars: Filters Out Rover Self-Noise

Между тем российские специалисты в области космоса, спустя почти полвека вновь начинают исследования Луны. Космическую станцию для изучения спутника земли запустят с космодрома «Восточный» уже этой осенью.

Просмотров всего: 17

#космос #технологии

распечатать


Общество

На октябрь с космодрома Восточный запланирован запуск станции «Луна-25»
Общество 9

Дмитрий Рогозин оценил строительство космодрома в Приамурье
Общество 1

Благовещенских пенсионеров учат пользоваться смартфонами
Общество 28

Глава Роскосмоса отреагировал на посадку третьего аппарата NASA на Марс мемом
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь