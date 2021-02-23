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23февраля
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сегодня, 15:05 0

Мнение амурчанок: не служил – не мужик?

Мнение амурчанок: не служил – не мужик?
Фото: РБК

Накануне праздника наша редакция провела опрос среди наших подписчиц в инстаграме: важно ли для вас, чтобы ваш любимый человек имел за плечами службу в армии? Сегодня мы подводим итоги.

Принципиальными в этом вопросе оказались 30,3% наших читательниц, которые ответили, что для них служба в армии – обязательный критерий. Большинство же амурчанок – 69,7% – оказались не столь категоричными и ответили, что для них данный факт биографии своей половинки совершенно не обязателен.

Примечательно: не смотря на то, что мы просили поучаствовать в опросе исключительно читательниц, нашлись и мужчины, которые не смогли пройти мимо данной темы и тоже выразили своё мнение. Так, 44,8% амурчан, участвовавших вопросе, указали на обязательность наличия службы в армии за плечами, в то время как 55,2% так не считают.

Всего же в нашем опросе приняли участие 1 615 респондентов, из них 143 – мужчины.

К слову, нешуточные баталии разворачивались и в комментариях под новостями, так или иначе связанными с Днём защитника отечества: некоторые читатели готовы рьяно отстаивать право праздновать сегодняшний праздник исключительно лицами, служившими в рядах армии. Редакция Амур.инфо поздравляет и тех, кто служил, и тех, кто является защитником и опорой для своей семьи и близких, не имея при этом отметок в военном билете и погон на плечах.

Отдельно хотим поздравить и представительниц прекрасного пола, которые решили связать свою жизнь с армией. Общее пожелание для всех в этот день - мира и добра!

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#военные #праздники #СМИ

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