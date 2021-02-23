Амурским спасателям за последние сутки пришлось трижды выезжать на пожары

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Выезжать на пожары амурским спасателям пришлось в Белогорске, Свободном и Шимановске. Везде обошлось без пострадавших.

22 февраля в 19:46 поступило сообщение о пожаре в Белогорске. На частном подворье горел жилой дом. Через десять минут пожарные ликвидировали открытое горение. Удалось отстоять от огня дом и рядом стоящие надворные постройки. В 21:36 поступило сообщение о пожаре в Свободном. Там горела хозяйственная постройка на частном подворье. Через три минуты пожарные ликвидировали открытое горение. Сейчас устанавливаются причины и виновники этих пожаров.

23 февраля в 04:51 поступило сообщение ещё об одном пожаре, на этот раз в Шимановске. Там за пять минут пожарным удалось ликвидировали открытое горение, спасти гараж и находящийся в нём автомобиль. Вероятная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного оборудования, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Амурской области.