На октябрь с космодрома Восточный запланирован запуск станции «Луна-25»

Фото: https://www.roscosmos.ru/

Спустя почти полвека Россия возобновляет исследования Луны. Для этих целей с амурского космодрома будет запущена автоматическая станция «Луна-25» («Луна-Глоб»). Проект нацелен на исследование поверхности естественного спутника нашей планеты в околополярной области, а также на отработку технологии мягкой посадки. В этом месяце также начнутся испытания пилотируемого корабля, который сможет доставить на Луну сразу четырёх космонавтов.

Об этих планах сообщил генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Как сообщается на сайте Роскосмоса, станция «Луна-25» будет оборудована камерами и рядом научных приборов, в число которых войдут детектор нейтронов и гамма-лучей, нейтронный детектор для изучения присутствия водорода в подповерхностных слоях, инструмент для изучения пылевых частиц, несколько спектрометров и так далее. Кроме того, аппарат будет оборудован специальным манипуляторным комплексом, который обеспечит забор пород с их последующим анализом непосредственно на борту.

Запуск аппарата многократно переносился. Изначально отправить его к Луне планировалось в 2014 году, но затем сроки несколько раз пересматривались. И вот теперь названа окончательная дата фактической реализации миссии.

— Впервые за 45 лет мы возобновляем исследование Луны. В октябре с Восточного улетит «Луна-25», первый посадочный аппарат. А дальше, как вы знаете, мы пойдём, наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая программа, - сообщил Рогозин президенту. Корабль «Орёл», я вам о нём докладывал, наш новый пилотируемый корабль стратегического назначения, который способен доставлять до четырёх космонавтов к Луне. Мы начинаем его статические испытания уже сейчас, в феврале. То есть он уже собран, он уже в железе. Работа идёт по этому вопросу.