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сегодня, 14:00 1

«Семейную ипотеку» смогут выдавать больше российских банков

«Семейную ипотеку» смогут выдавать больше российских банков
Фото: https://pixabay.com/

Ранее участниками программы по выдаче ипотеке семьям, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок, мог быть ограниченный круг кредитных организацией. В него входили ишь те банки, которые успели подать заявки до распределения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы. Теперь же постановлением Михаила Мишустина этот список может быть расширен.

Согласно постановлению при перераспределении бюджета заявки на участие в программе смогут подавать новые кредиторы. Кроме того, функции оператора программы переданы от Минфина акционерному обществу «ДОМ.РФ» как единому институту развития в жилищной сфере. На его официальном сайте будет публиковаться информация о предстоящем перераспределении средств в рамках программы и о начале приёма заявок от новых банков, сообщает «Парламентская газета».

«Семейная ипотека» появилась в 2018 году. Программу запустили по поручению президента Владимира Путина. По условиям программы заёмщикам гарантируется ставка по кредиту на покупку дома или квартиры не более 6 процентов. Получить льготную ипотеку могут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. Кредиты по программе также доступны семьям с одним ребёнком, если у него есть инвалидность. Сейчас Минфин России предлагает распространить льготную программу и на строительство частных домов.

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#российская власть #финансы

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