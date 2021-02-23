Актёр Борис Невзоров стал отцом в 70 лет

Ребёнка родила 45-летняя гражданская жена Невзорова Елена Хрипунова. Женщина работает бухгалтером в Малом театре. Как рассказал актёр, в прошлом году они «весьма продуктивно» вместе провели самоизоляцию на даче.

Малышка родилась 8 декабря. Для Елены она стала первым ребёнком, а для Невзорова — третьим. От первого брака у артиста есть сын Борис, а от брака с актрисой Анастасией Ивановой — дочь Полина.

Вторая жена Бориса Невзорова была убита в 1993 году. Актёр сам обнаружил дома тело супруги. Позже стало известно, что Анастасию убил родственник их знакомых, который совершил преступление ради кражи. Невзоров тяжело переживал смерть любимой. И новорождённую дочь он решил назвал в честь погибшей жены.