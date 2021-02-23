Актёр Борис Невзоров стал отцом в 70 лет
Народный артист РФ Борис Невзоров в конце 2020 года стал отцом в третий раз, в возрасте 70 лет. Новорожденную дочь актёр решил назвал в честь погибшей второй жены Анастасии, пишет «Московский комсомолец».
Ребёнка родила 45-летняя гражданская жена Невзорова Елена Хрипунова. Женщина работает бухгалтером в Малом театре. Как рассказал актёр, в прошлом году они «весьма продуктивно» вместе провели самоизоляцию на даче.
Малышка родилась 8 декабря. Для Елены она стала первым ребёнком, а для Невзорова — третьим. От первого брака у артиста есть сын Борис, а от брака с актрисой Анастасией Ивановой — дочь Полина.
Вторая жена Бориса Невзорова была убита в 1993 году. Актёр сам обнаружил дома тело супруги. Позже стало известно, что Анастасию убил родственник их знакомых, который совершил преступление ради кражи. Невзоров тяжело переживал смерть любимой. И новорождённую дочь он решил назвал в честь погибшей жены.
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