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23февраля
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сегодня, 12:59 0

Актёр Борис Невзоров стал отцом в 70 лет

Актёр Борис Невзоров стал отцом в 70 лет
Фото: csn-tv.ru

Народный артист РФ Борис Невзоров в конце 2020 года стал отцом в третий раз, в возрасте 70 лет. Новорожденную дочь актёр решил назвал в честь погибшей второй жены Анастасии, пишет «Московский комсомолец».

Ребёнка родила 45-летняя гражданская жена Невзорова Елена Хрипунова. Женщина работает бухгалтером в Малом театре. Как рассказал актёр, в прошлом году они «весьма продуктивно» вместе провели самоизоляцию на даче.

Малышка родилась 8 декабря. Для Елены она стала первым ребёнком, а для Невзорова — третьим. От первого брака у артиста есть сын Борис, а от брака с актрисой Анастасией Ивановой — дочь Полина.

Вторая жена Бориса Невзорова была убита в 1993 году. Актёр сам обнаружил дома тело супруги. Позже стало известно, что Анастасию убил родственник их знакомых, который совершил преступление ради кражи. Невзоров тяжело переживал смерть любимой. И новорождённую дочь он решил назвал в честь погибшей жены.

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#дети #шоу-бизнес

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