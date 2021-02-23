Василий Орлов: «Строители приступили к возведению подъездных путей к новому мосту через Зею»

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К новому Зейскому мосту начали строить подъездные пути. По проекту предполагаются двухполосные автомобильные дороги с примыканиями и съездами. Дорожное покрытие будет рассчитано на любые виды нагрузок, сообщили в пресс-службе правительства области.

Новые дороги будут рассчитаны для всех категорий автомобилей. Хотя работы по строительству в этом участке относятся к сложным, но закончить стройку обещают в срок.

— Параллельно со строительством основного автодорожного моста, специалисты приступили к возведению подъездных путей и уже частично отсыпали 5,5 из 7ми километров. Трасса начинается в Благовещенске на перекрестке улиц Горького и Первомайская, затем проходит через двухкилометровый мост, и входит в автодорогу, которая завершается на 116 километре федеральной автомобильной дороги «Амур». Дорожное покрытие на новой трассе будет рассчитано на все виды нагрузок, всех категорий автотранспорта. Строителям предстоит сделать много работы, но команда подрядчика опытная и уверен, что все будет сделано качественно и в срок, – объяснил губернатор области Василий Орлов.

Специалисты отмечают условия для строительства на всём объекте как сложные, более 70% обводнённые. Работы по замещению грунта приходится вести в холодное время года.

— В зимний период мы снимаем песчано-растительный слой, заменяем непригодный грунт песком, в местах прохода водотоков замещаем непригодный грунт щебнем, а так же возводим насыпь высотой до двух метров, – отметил представитель фирмы, занимающейся строительством моста «УСК МОСТ» Олег Волков.

Дорожную часть перехода строят 197 человек и 63 единицы техники.