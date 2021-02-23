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сегодня, 12:30 1

Минтруд планирует изменить условия для досрочного выхода на пенсию

Минтруд планирует изменить условия для досрочного выхода на пенсию
Фото: pixabay.com

Минтруд нашёл способ помочь выходить на досрочную пенсию раньше. В ведомстве разработали проект-постановление, который вносит изменения в досрочный выход на пенсии определённых профессий. В стаж хотят добавить периоды профессионального обучения, сообщает «Российская газета».

Дело в том, что в период профессионального обучения или переподготовки работник отсутствует на рабочем месте, но ему начисляется зарплата и идут отчисления в пенсионный фонд. К примеру, сейчас по закону на пенсию досрочно могут уйти врачи, учителя и работники общественного транспорта. В стаж включают периоды временной нетрудоспособности и ежегодных оплачиваемых отпусков. Профессиональную переподготовку в стаж не включали.

Всё больше работников стали обращаться в суд, с требованием включить в стаж период учёбы. Суды встают на сторону обратившихся. Так, по данным минтруда с 2014 по 2020 год в суде рассмотрели 244 277 исков, 91% удовлетворили. Новый документ позволит сохранить средства Пенсионного фонда, которые тратятся на судебные издержки, а работникам нервы и время.

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#пенсии

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