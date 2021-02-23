Бывший муж Полины Гагариной использовал пикантное фото певицы для рекламы

Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram отрекламировал свои услуги в качестве фотографа, выложив фото Полины Гагариной сразу после душа.

Поклонники певицы были удивлены поступком Исхакова. Некоторые упрекнули фотографа за использование откровенных снимков бывшей жены для рекламы. Кто-то предположил, что брошенный супруг скучает по артистке, а другие в очередной раз были восхищены красотой Полины.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков расстались в 2020 году. Инициатором развода была сама певица. Они были женаты с 2014 года, в 2017 году у них родилась дочь.