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сегодня, 12:09 0

Бывший муж Полины Гагариной использовал пикантное фото певицы для рекламы

Бывший муж Полины Гагариной использовал пикантное фото певицы для рекламы
Фото: woman.ru

Бывший муж Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал в своём блоге пикантную фотографию певицы. На снимке артистка позирует в одном полотенце, пишет «Комсомольская правда».

Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram отрекламировал свои услуги в качестве фотографа, выложив фото Полины Гагариной сразу после душа.

Поклонники певицы были удивлены поступком Исхакова. Некоторые упрекнули фотографа за использование откровенных снимков бывшей жены для рекламы. Кто-то предположил, что брошенный супруг скучает по артистке, а другие в очередной раз были восхищены красотой Полины.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков расстались в 2020 году. Инициатором развода была сама певица. Они были женаты с 2014 года, в 2017 году у них родилась дочь.

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#шоу-бизнес

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