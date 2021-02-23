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сегодня, 11:34 2

Виктория Боня хочет стать депутатом Госдумы от Дальнего Востока

Виктория Боня хочет стать депутатом Госдумы от Дальнего Востока
Фото: woman.ru

У телеведущей Виктории Бони широкий спектр интересов. Недавно на YouTube-шоу «Лучше – правду» она заявила, что готова пойти в депутаты Госдумы, потому что знает о проблемах области, в которой выросла, сообщает Woman.ru.

Виктория родилась в городе Краснокаменске Читинской области. Сейчас Читинская область называется Забайкальским краем и входит в состав Дальневосточного федерального округа.

Детство и юность девушки выдались на 90-е, сложное время в современной истории России. Боня неоднократно рассказывала истории из своего прошлого, о тех тяготах, через которые ей пришлось пройти. Всё это закалило её и помогло пробиться в жизни.

Виктория считает, что благодаря своему опыту она сможет продуктивно заняться политической деятельностью, и рассматривает возможность стать депутатом от родного Забайкальского края.

У неё даже есть наброски предвыборной программы. По словам телеведущей, в первую очередь она бы обратила внимание на детей, чтобы помогать им реализовывать себя. Она уверена, что в родном регионе очень много талантливых людей, у которых есть способности.

Как пишет портал Ura.ru, Боня также отметила, что занялась бы спортивным развитием молодежи, например, открыла теннисную академию.

Но для начала Виктория хочет, чтобы её 8-летняя дочь Анджелина стала старше и самостоятельнее. Тогда инстадива, возможно, и займётся политической деятельностью.

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#Дальний Восток #политика #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Денег мало, власти хочет.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    "Есть уже такая Яровая от Дальнего Востока, на ДВ не проживает и не ощущается её работа на благо дальневосточников"

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