Виктория Боня хочет стать депутатом Госдумы от Дальнего Востока

Виктория родилась в городе Краснокаменске Читинской области. Сейчас Читинская область называется Забайкальским краем и входит в состав Дальневосточного федерального округа.

Детство и юность девушки выдались на 90-е, сложное время в современной истории России. Боня неоднократно рассказывала истории из своего прошлого, о тех тяготах, через которые ей пришлось пройти. Всё это закалило её и помогло пробиться в жизни.

Виктория считает, что благодаря своему опыту она сможет продуктивно заняться политической деятельностью, и рассматривает возможность стать депутатом от родного Забайкальского края.

У неё даже есть наброски предвыборной программы. По словам телеведущей, в первую очередь она бы обратила внимание на детей, чтобы помогать им реализовывать себя. Она уверена, что в родном регионе очень много талантливых людей, у которых есть способности.

Как пишет портал Ura.ru, Боня также отметила, что занялась бы спортивным развитием молодежи, например, открыла теннисную академию.

Но для начала Виктория хочет, чтобы её 8-летняя дочь Анджелина стала старше и самостоятельнее. Тогда инстадива, возможно, и займётся политической деятельностью.