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сегодня, 11:40 1

Благовещенцев приглашают почтить память воинов-амурцев, погибших в годы Великой Отечественной войны

Благовещенцев приглашают почтить память воинов-амурцев, погибших в годы Великой Отечественной войны
Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске почтили память воинов-амурцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Цветы к мемориалу на площади победы возложили исполняющий обязанности мэра города Игорь Берлинский и председатель городской думы Елена Евглевская. Почтить память воинов приглашают всех жителей и гостей города, сообщили в администрации города.

— Сегодня, в День защитника Отечества особые слова благодарности и поздравления хотел бы передать тем, кто присягал на верность своей Родине, кто сейчас несет вахту, находится на боевом дежурстве, в карауле. Желаю, чтобы ваши знания и умения вам никогда не пригодились. Пусть все конфликты решаются мирным путем, за столом переговоров и так будет всегда, – отметил Берлинский.

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#гордума #мэрия #память

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Комментарии
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  • Hh27.

    Hh27.
    49 минут назад

    кто ж ее так двигает?)))

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