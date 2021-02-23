Благовещенцев приглашают почтить память воинов-амурцев, погибших в годы Великой Отечественной войны

Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске почтили память воинов-амурцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Цветы к мемориалу на площади победы возложили исполняющий обязанности мэра города Игорь Берлинский и председатель городской думы Елена Евглевская. Почтить память воинов приглашают всех жителей и гостей города, сообщили в администрации города.

— Сегодня, в День защитника Отечества особые слова благодарности и поздравления хотел бы передать тем, кто присягал на верность своей Родине, кто сейчас несет вахту, находится на боевом дежурстве, в карауле. Желаю, чтобы ваши знания и умения вам никогда не пригодились. Пусть все конфликты решаются мирным путем, за столом переговоров и так будет всегда, – отметил Берлинский.