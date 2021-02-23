В граничащей с Приамурьем провинции Хэйлунцзян назначен новый губернатор

До назначения Ху Чаншэна ничего не связывало с провинцией Хэйлунцзян. Он родился в 1963 году в провинции Цзянси. Своюполитическую карьеру начал в 1997 году в Чэнду. В 2002 году стал секретарём партийной ячейки одного из уездов в провинции Сычуань. В Хэйлунцзян чиновник приехал в январе 2021 года и занял пост заместителя первого секретаря провинции.