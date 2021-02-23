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23февраля
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сегодня, 11:20 0

В граничащей с Приамурьем провинции Хэйлунцзян назначен новый губернатор

В граничащей с Приамурьем провинции Хэйлунцзян назначен новый губернатор
Фото: biang.ru

На пост губернатора провинции Хэйлунцзян, которая соседствует с Приамурьем, утвердили Ху Чаншэна. Чиновник исполнял обязанности с начала февраля. Предыдущий губернатор Ван Вэньтао покинул свой пост в начале декабря 2020 года, его назначили министром коммерции Китая, сообщает новостной портал Biang.

До назначения Ху Чаншэна ничего не связывало с провинцией Хэйлунцзян. Он родился в 1963 году в провинции Цзянси. Своюполитическую карьеру начал в 1997 году в Чэнду. В 2002 году стал секретарём партийной ячейки одного из уездов в провинции Сычуань. В Хэйлунцзян чиновник приехал в январе 2021 года и занял пост заместителя первого секретаря провинции.

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#Китай

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