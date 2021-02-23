В граничащей с Приамурьем провинции Хэйлунцзян назначен новый губернатор
На пост губернатора провинции Хэйлунцзян, которая соседствует с Приамурьем, утвердили Ху Чаншэна. Чиновник исполнял обязанности с начала февраля. Предыдущий губернатор Ван Вэньтао покинул свой пост в начале декабря 2020 года, его назначили министром коммерции Китая, сообщает новостной портал Biang.
До назначения Ху Чаншэна ничего не связывало с провинцией Хэйлунцзян. Он родился в 1963 году в провинции Цзянси. Своюполитическую карьеру начал в 1997 году в Чэнду. В 2002 году стал секретарём партийной ячейки одного из уездов в провинции Сычуань. В Хэйлунцзян чиновник приехал в январе 2021 года и занял пост заместителя первого секретаря провинции.
Просмотров всего: 0