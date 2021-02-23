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23февраля
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сегодня, 11:02 0

Этот день символизирует доблесть и героизм народа: губернатор Приамурья и мэр Благовещенска поздравили амурчан

Этот день символизирует доблесть и героизм народа: губернатор Приамурья и мэр Благовещенска поздравили амурчан
Фото: www.kartinki24.ru

Василий Орлов поздравил всех причастных с праздником – Днём защитника Отечества. Своё поздравление глава Приамурья опубликовал на своей страничке в инстаграм.

— Друзья! Поздравляю всех с Днем Защитника Отечества. В каждой семье есть люди, которые проходили службу в армии или служат в других специальных подразделениях. Этот день символизирует доблесть и героизм народа, великую силу духа. Служба Отчизне всегда будет пользоваться особым почетом и уважением. Наши солдаты много раз давали отпор неприятелю, стояли на страже мира и спокойствия людей, – написал Василий Александрович.⠀

Также губернатор обратился к семьям военных. Он отметил, что от семьи зависит покой в душе защитников Отечества. Об этом глава области знает не понаслышке.

— Самые теплые слова в этот праздник вашим семьям. Жены военных точно знают, что такое жизнь в гарнизонах, подъемы по тревоге, командировки без срока. От их любви и тепла зависит уют в доме и покой в душе наших защитников Отечества. Точно знаю, как это бывает, потому что сам вырос в семье офицера, – отметил Орлов.

К жителям Благовещенска с поздравлением обратился мэр города Олег Имамеев.

— Уважаемые благовещенцы! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Для России 23 февраля многие годы является одним из самых значимых дней в календаре праздничных дат. В этот праздничный день желаю во всем добиваться убедительных побед и всегда оставаться надежной опорой для близких и любимых людей. крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов, – обратился к горожанам мэр.

Он также отметил, что этот праздник посвящен мужеству воинов, с честью выполняющих свой долг, мужеству каждого россиянина, кто несет ответственность за судьбу своей страны, за безопасность родного дома и близких.

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#губернатор #мэрия #праздники

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