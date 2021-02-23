21 февраля в Благовещенске прошёл первый этап чемпионата по ралли-спринту «NEXT LEVEL 2021». 29 автолюбителей боролись за победу на Астрахановских лугах с 10 часов утра. Из-за эпидемиологической обстановки соревнования прошли без зрителей, сообщили в региональной общественной организации автомобильного спорта Амурской области.

В соревнованиях приняли участие 29 человек на 21 автомобиле. Участвовали как в одиночку, так и в паре со штурманом.

По итогам заездов среди заднепроходных легковых автомобилей первое место у Рыхальского Владислава и Боярского Ивана, на втором месте – Вячеслав Сизков и Сергей Бобров. В классе переднеприводные легковые автомобили победу одержал Владимир Сафенков, второе место у Устюгова Ильи, на третьем месте экипаж Виталия Затворницкого и Колодезного Сергея. Среди полноприводных легковых автомобилей лучшими стали Игнатенко Юрий и Пономарёв Андрей, на втором месте Логинов Александр, третье место занял Андрей Сукач.

Еще был отдельно выделен класс «Свободный». В нём состязались автомобили специально подготовленные для профессионального автоспорта. Здесь первое место забрали Чернобаев Артём и Бричков Денис, на втором месте Юрий Худолеев и Максим Говоруха, третье место у Молодчина Максима.

Также участники могли заявиться в командный зачёт. В состав команды могло войти от трёх до восьми экипажей. Среди команд первенство у «64-MotorSport».