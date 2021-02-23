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23февраля
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сегодня, 10:08 0

Актриса Екатерина Градова скончалась на 75-м году жизни

Актриса Екатерина Градова скончалась на 75-м году жизни
Фото: prikolnostey.net

В Москве в возрасте 74 лет умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова. Об этом сообщила директор Гильдии актёров Союза кинематографистов Валерия Гущина, пишет «Московский комсомолец».

Актриса известна зрителям по ролям радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны» (12+) и Светланы Волокушиной в «Место встречи изменить нельзя» (12+).

Как сообщил источник, близкий к семье артистки, накануне Екатерина Градова чувствовала себя хорошо. Её дочь Мария Миронова за несколько дней до этого улетела на отдых. Но 22 февраля ей сообщили, что матери неожиданно стало плохо, врачи «скорой» диагностировали у неё инсульт. Актриса была экстренно госпитализировали. Врачи пытались спасти женщину, но в больнице она скончалась.

Мария Миронова прервала свой отпуск и вылетает в Москву. Прощание с Екатериной Градовой состоится 24 февраля, актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

Первым мужем Градовой был актёр Андрей Миронов, в браке с которым родилась дочь Мария Миронова. Второй раз актриса вышла замуж за бывшего физика-ядерщика Игоря Тимофеева. У супругов был приёмный сын, которого они взяли из детского дома.

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#кино #память

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