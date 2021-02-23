Сегодня россияне отмечают День защитника Отчества в 99-й раз

23 февраля 2021 года Россия празднует День защитника Отечества в 99-й раз. Праздник установили в 1922 году в СССР как День Красной армии и флота. С 1949 до 1993 его переименовали в День Советской Армии и Военно-Морского флота. А новое, уже привычное нам название праздник получил в 1995 году.

Впервые выходным днём 23 февраля стал в 2002 году. Вопреки расхожему мнению в этот день принято поздравлять не только мужчин, но и женщин-военнослужащих. Редакция Амур.Инфо поздравляет всех причастных с Днём защитника Отечества. Желаем вам здоровья, стабильности и благополучия.

Если вы ещё не успели купить подарок своему защитнику, то мы можем подсказать парочку идей. А ещё напоминаем, что защищают Родину не только мужчины, но и девушки с собаками.