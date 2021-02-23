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23февраля
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сегодня, 09:36 4

Сегодня россияне отмечают День защитника Отчества в 99-й раз

Сегодня россияне отмечают День защитника Отчества в 99-й раз
Фото: yandex.ru/images

23 февраля 2021 года Россия празднует День защитника Отечества в 99-й раз. Праздник установили в 1922 году в СССР как День Красной армии и флота. С 1949 до 1993 его переименовали в День Советской Армии и Военно-Морского флота. А новое, уже привычное нам название праздник получил в 1995 году.

Впервые выходным днём 23 февраля стал в 2002 году. Вопреки расхожему мнению в этот день принято поздравлять не только мужчин, но и женщин-военнослужащих. Редакция Амур.Инфо поздравляет всех причастных с Днём защитника Отечества. Желаем вам здоровья, стабильности и благополучия.

Если вы ещё не успели купить подарок своему защитнику, то мы можем подсказать парочку идей. А ещё напоминаем, что защищают Родину не только мужчины, но и девушки с собаками.

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#праздники

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Комментарии
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  • OT

    OT
    1 час назад

    Неправда. День Защитника Отечества отмечают сами написали с 1995года.

  • OT

    OT
    1 час назад

    С Праздником мужчины!

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Дорогие наши любимые мужчины,поздравляем Вас с праздником,здоровья,счастья,любви!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Алёна, БОЛЬШОЕ спасибо!!! Вам желаю того же, в каждый день!

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