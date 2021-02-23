Выбор читателей за 22 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 22 февраля.

Актриса Наталья Рудова опубликовала в своём Instagram снимок в бикини, после которого на неё обрушилась волна критики. В ответ на это артистка выложила еще более откровенное фото, сообщает радио «Комсомольская правда».

В Амурской области продолжают снижаться темпы заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

20 февраля в России зарегистрировали третью вакцину против COVID-19 – «КовиВак». По словам специалистов, это вакцина «мягкого» действия, она практически не вызывает поствакцинальных реакций. Вакцины такого рода разрешено применять хроническим больным.

Сегодня утром, 22 февраля, в восемь школ Хабаровска поступили сообщения о минировании. Всего из учреждений эвакуировали 3 003 ученика и 223 сотрудника. Детей отправили домой, сообщила пресс-служба администрации Хабаровска.