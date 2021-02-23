Гороскоп на 23 февраля: Скорпионов ожидает благоприятный день, а Тельцам стоит задуматься

Восход Солнца: 07:25

Заход Солнца: 18:01

Солнце в Рыбах.

Овен. Сегодня вам не смогут помешать даже экстраординарные обстоятельства, поэтому немедленно приступайте к воплощению своих планов! Вам может казаться, что люди специально выводят вас из себя, но, поверьте, это не так, им тоже пришлось сложно.

Телец. Благоприятный день, чтобы подумать над проблемами, которые не дают вам двигаться дальше. Некоторые Тельцы могут успешно освоить духовные практики.

Близнецы. Присмотритесь к новым людям, которые внезапно появились в вашем окружении. Увлекшись воспоминаниями о прошлом, вы можете не успеть в настоящее.

Рак. Если вмешаетесь в конфликт, выбирайте сторону, иначе окажетесь в итоге виновным для всех.

Лев. Направьте ваши эмоции в конструктивное русло, избежав конфликтов. В погоне за мечтой и профессиональной состоятельностью вы забыли о своем здоровье, пора исправлять.

Дева. Для достижения своих самых амбициозных целей в этот день придется быть гибким, в буквальном смысле подстраиваться под нужды окружающих вас людей.

Весы. Вы поймете, что для достижения цели необходимо работать, а не ждать подарка судьбы. Присмотритесь к миру, возможно, вы найдете подсказку в неожиданном месте.

Скорпион. Вас ожидает благоприятный день, старайтесь не пропускать подвернувшиеся возможности.

Стрелец. Не время полагаться на свою харизматичность, хотя ее наличие у вас никто не отрицает; берите умом. Лучше сегодня не принимать серьезные решения, недостаточно вы еще освоились в новой сфере.

Козерог. Астрологи призывают вас сегодня осторожно принимать предложения о сотрудничестве, просите максимум информации и только потом принимайте решение.

Водолей. В этот день нужно ограничить себя во всем, и в эмоциях, и в общении, и в еде, и в алкоголе.

Рыбы. Сегодня вы сможете достигнуть существенных высот, если займетесь умственным трудом и своим развитием. Творческий подход к любому делу обещает если не полный успех, то по крайней мере достойный результат. Постарайтесь произвести хорошее впечатление на людей, с которыми будете общаться.

Астролог: Вальдемар Небоходцев