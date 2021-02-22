Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22февраля
Предыдущая новость
сегодня, 18:50 1

Дмитрий Рогозин оценил строительство космодрома в Приамурье

Дмитрий Рогозин оценил строительство космодрома в Приамурье

В ходе рабочей поездки 22 февраля генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин проконтролировал ход работ по строительству объектов первой очереди космодрома, осмотрел ряд сооружений, в числе которых водозаборное сооружение, промышленная строительная база и метеорологический комплекс.

Кроме того, глава госкорпорации посетил стартовый комплекс для ракет-носителей семейства «Ангара», оценил ход строительных работ на командном пункте и других блоках комплекса.

Также он провёл ряд рабочих встреч с руководителями предприятий, работа которых связана с ракетно-космической тематикой, и совещание по вопросам хода строительства космодрома Восточный, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Напомним, ранее Амур.инфо уже писало о том, что на станцию Ледяная прибыли части ракеты для нового пуска, который должен состояться 25 марта.

Просмотров всего: 36

#космос

распечатать

Фотогалерея

Общество 28

Глава Роскосмоса отреагировал на посадку третьего аппарата NASA на Марс мемом
Общество 6

Лидер группы «Любэ» спел песню о космодроме Восточный на стихи Дмитрия Рогозина
Общество 1

На космодром Восточный собираются запускать туристические перелёты
Общество

На Восточный прибыли части ракеты-носителя для нового запуска
Комментарии
Показать все (1)
  • Tуман

    Tуман
    2 минуты назад

    Под чем он был, когда мемы в Твиттере выкладывал?

    Позор России...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь