Дмитрий Рогозин оценил строительство космодрома в Приамурье

В ходе рабочей поездки 22 февраля генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин проконтролировал ход работ по строительству объектов первой очереди космодрома, осмотрел ряд сооружений, в числе которых водозаборное сооружение, промышленная строительная база и метеорологический комплекс.

Кроме того, глава госкорпорации посетил стартовый комплекс для ракет-носителей семейства «Ангара», оценил ход строительных работ на командном пункте и других блоках комплекса.

Также он провёл ряд рабочих встреч с руководителями предприятий, работа которых связана с ракетно-космической тематикой, и совещание по вопросам хода строительства космодрома Восточный, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Напомним, ранее Амур.инфо уже писало о том, что на станцию Ледяная прибыли части ракеты для нового пуска, который должен состояться 25 марта.