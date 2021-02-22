В Приамурье зафиксировано 45 новых заражённых COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Амурской области приводит новые данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. В течение суток выявлено 45 новых заражённых.

— У 30 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (80 процентов), у одного – бессимптомно, у 8 человек – в виде пневмонии (18 процентов). Темп прироста за последние сутки – 0,2 процента, – уточняют в ведомстве.

При этом в течение последних суток выздоровел 41 пациент, двое умерли.

В общей сложности с начала пандемии в регионе зафиксировано 20 737 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 19 145 пациента, 165 – умерли.