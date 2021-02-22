Серьёзный пожар в Прогрессе: 16 человек спасены, одна женщина пострадала

22 февраля, около девяти часов утра, на единый телефон дежурной службы поступило сообщение о пожаре в посёлке Прогресс. Горела одна из квартир пятиэтажного дома по улице Огарёва.

На место возгорания выехали расчёты 13-й пожарно-спасательной части, усиленные сотрудниками отдельного поста посёлка Новорайчихинск. На момент их прибытия из квартиры на четвертом этаже уже шёл дым, также проникая в подъезд дома.

Два звена газодымозащитной службы принялись ликвидировать возгорание. Женщина 1952 года рождения получила ожоги, но была спасена из горящей квартиры и доставлена в больницу. Из прилегающих к месту возгорания квартир эвакуировано ещё 16 человек, в том числе пятеро детей.

Возгорание было ликвидировано через восемь минут.

По факту проводится проверка, устанавливается причина и все обстоятельства пожара, сообщает пресс-служба Управления МЧС по Амурской области.