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Благовещенская полиция соревновалась в стрельбе из табельного оружия

Благовещенская полиция соревновалась в стрельбе из табельного оружия

В канун Дня защитника Отечества в межмуниципальном отделе «Благовещенский» МВД России прошли соревнования по стрельбе из табельного оружия.

Основная цель мероприятия – проверка профессиональных навыков и готовности сотрудников отдела к действиям в экстренных ситуациях, связанных со служебной деятельностью. В соревнованиях принимали участие полицейские из всех подразделений и служб.

Первое место в личном первенстве по стрельбе из табельного оружия занял инспектор ГИБДД капитан полиции Михаил Нитяговский.

Второе место досталось заместителю командира конвойного подразделения отдела, майору полиции Алексею Чихняеву.

На третьем месте оказался сотрудник экспертной службы городской полиции, капитан Евгений Буденко, сообщает пресс-служба городской полиции.

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#закон #криминал #российская власть #спорт

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