Ясно, без осадков: погода в Приамурье на 23 февраля

В Белогорске и Свободном завтра ясно, без осадков. Днём температура -23°С...-17°С, ночью -24°С. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду с порывами до 11 метров в секунду.

В Райчихинске и Архаре ясно, днём температура -22°С...-16°С, ночью до -24°С. Ветер северо-западный, 4-5 метров в секунду, с порывами до 11 метров в секунду.

В Зее ясно, температура днём -25°С...-18°С, ночью столбик термометра опустится до -26°С. Ветер северный, северо-западный, 2-8 метров в секунду.

В Шимановске солнечно, без осадков. Днём столбик термометра покажет -25°С…-18°С, ночью -26°С. Ветер северо-западный, 4-11 метров в секунду.

В Сковородине солнечно, без осадков. Днём столбик термометра покажет -27°С…-18°С, ночью -27°С. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

В Тынде ясно, без осадков. Днём температура воздуха -29°С…-20°С, вечером малооблачно, ночью до -30°С. Ветер северный и северо-западный, 3-8 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ясно. Ветер северо-западный 4-12 метров в секунду. Температура днём -19°С...-14°С, ночью до -20°С.