Ясно, без осадков: погода в Приамурье на 23 февраля
По сообщению Амурского гидрометцентра, во вторник, 23 февраля, в Приамурье без существенных осадков, ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью на юге -21°С …-26 °С, местами около -30°С, днём воздух прогреется -13°С …-18 °С. Ночью на севере -25°С …-30 °С, местами похолодает до -38 °С, днём на севере потеплеет до -15°С …-20 °С, в отдельных районах около -25°С.
В Белогорске и Свободном завтра ясно, без осадков. Днём температура -23°С...-17°С, ночью -24°С. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду с порывами до 11 метров в секунду.
В Райчихинске и Архаре ясно, днём температура -22°С...-16°С, ночью до -24°С. Ветер северо-западный, 4-5 метров в секунду, с порывами до 11 метров в секунду.
В Зее ясно, температура днём -25°С...-18°С, ночью столбик термометра опустится до -26°С. Ветер северный, северо-западный, 2-8 метров в секунду.
В Шимановске солнечно, без осадков. Днём столбик термометра покажет -25°С…-18°С, ночью -26°С. Ветер северо-западный, 4-11 метров в секунду.
В Сковородине солнечно, без осадков. Днём столбик термометра покажет -27°С…-18°С, ночью -27°С. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.
В Тынде ясно, без осадков. Днём температура воздуха -29°С…-20°С, вечером малооблачно, ночью до -30°С. Ветер северный и северо-западный, 3-8 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.
В Благовещенске ясно. Ветер северо-западный 4-12 метров в секунду. Температура днём -19°С...-14°С, ночью до -20°С.
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