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22февраля
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сегодня, 15:41 0

Озвучены цифры по COVID-19 в городах и районах Приамурья

Озвучены цифры по COVID-19 в городах и районах Приамурья
Фото: pixabay.ru

В Амурской области продолжают снижаться темпы заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

— На 7 неделе (с 15 по 21 февраля) зарегистрировано 266 случаев COVID-2019, показатель заболеваемости (33,67 на 100 тысяч населения), ниже уровня предыдущей недели на 42,9%, – уточняют в ведомстве.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Благовещенске, Михайловском районе и Свободном.

Распределение недельной заболеваемости по административным территориям:

Благовещенск – 95 случаев;

Михайловский район – 21 случай;

Свободный – 16 случаев;

Серышевский район – 16 случаев;

Ивановский район – 16 случаев;

Белогорск – 14 случаев;

Сковородинский район – 11 случаев;

Свободненский район – 9 случаев;

Тында – 8 случаев;

Архаринский район – 8 случаев;

Ромненский район – 8 случаев;

Бурейский район – 6 случаев;

Константиновский район – 5 случаев;

Мазановский район – 5 случаев;

Райчихинск – 4 случая;

Завитинский район – 4 случая;

Октябрьский район – 4 случая;

Зея – 3 случая;

Благовещенский район – 3 случая;

Магдагачинский район – 3 случая;

Шимановск – 2 случая;

Селемджинский район – 2 случая;

Зейский район – 1 случай;

Тындинский район – 1 случай;

Шимановский район – 1 случай.

При этом, отмечают в Роспотребнадзоре, 79 процентов пациентов переносят коронавирус в виде ОРВИ, 20 процентов – в виде пневмонии, 1 процент ­– бессимптомно.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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