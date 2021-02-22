Озвучены цифры по COVID-19 в городах и районах Приамурья
В Амурской области продолжают снижаться темпы заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
— На 7 неделе (с 15 по 21 февраля) зарегистрировано 266 случаев COVID-2019, показатель заболеваемости (33,67 на 100 тысяч населения), ниже уровня предыдущей недели на 42,9%, – уточняют в ведомстве.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Благовещенске, Михайловском районе и Свободном.
Распределение недельной заболеваемости по административным территориям:
Благовещенск – 95 случаев;
Михайловский район – 21 случай;
Свободный – 16 случаев;
Серышевский район – 16 случаев;
Ивановский район – 16 случаев;
Белогорск – 14 случаев;
Сковородинский район – 11 случаев;
Свободненский район – 9 случаев;
Тында – 8 случаев;
Архаринский район – 8 случаев;
Ромненский район – 8 случаев;
Бурейский район – 6 случаев;
Константиновский район – 5 случаев;
Мазановский район – 5 случаев;
Райчихинск – 4 случая;
Завитинский район – 4 случая;
Октябрьский район – 4 случая;
Зея – 3 случая;
Благовещенский район – 3 случая;
Магдагачинский район – 3 случая;
Шимановск – 2 случая;
Селемджинский район – 2 случая;
Зейский район – 1 случай;
Тындинский район – 1 случай;
Шимановский район – 1 случай.
При этом, отмечают в Роспотребнадзоре, 79 процентов пациентов переносят коронавирус в виде ОРВИ, 20 процентов – в виде пневмонии, 1 процент – бессимптомно.
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