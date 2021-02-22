Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:25 0

В Хабаровске эвакуировали более трёх тысяч школьников

В Хабаровске эвакуировали более трёх тысяч школьников

Сегодня утром, 22 февраля, в восемь школ Хабаровска поступили сообщения о минировании. Всего из учреждений эвакуировали 3003 ученика и 223 сотрудника. Детей отправили домой, сообщила пресс-служба администрации Хабаровска.

— В 8 утра на электронную почту восьми школ пришли сообщения с угрозами. Это школы 29, 30, 32, 33, 39, 43, а также «Открытие» и «Правовой лицей», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, что в начале февраля по всей России прокатилась волна ложных минирований школ. А 11 февраля из Алексеевской гимназии эвакуировали всех учеников. Взломщик страницы гимназии на сайте «Дневник.ру» опубликовал угрозу минирования.

Просмотров всего: 381

#дети #происшествия #школа

распечатать


Происшествия

В Магдагачи из-за пьяного водителя погиб пассажир
Спорт

В Приамурье провели «Чудиновские бои» (фото)
В России и мире

Алиса Мон назвала себя плохой мамой и призналась, что сделала восемь абортов
Происшествия

На теле 9-летнего мальчика, ушедшего из дома в Приамурье, полиция обнаружила синяки
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь