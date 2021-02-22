В Хабаровске эвакуировали более трёх тысяч школьников

Сегодня утром, 22 февраля, в восемь школ Хабаровска поступили сообщения о минировании. Всего из учреждений эвакуировали 3003 ученика и 223 сотрудника. Детей отправили домой, сообщила пресс-служба администрации Хабаровска.

— В 8 утра на электронную почту восьми школ пришли сообщения с угрозами. Это школы 29, 30, 32, 33, 39, 43, а также «Открытие» и «Правовой лицей», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, что в начале февраля по всей России прокатилась волна ложных минирований школ. А 11 февраля из Алексеевской гимназии эвакуировали всех учеников. Взломщик страницы гимназии на сайте «Дневник.ру» опубликовал угрозу минирования.