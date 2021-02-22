В Магдагачи из-за пьяного водителя погиб пассажир

В Магдагачи пьяный водитель съехал с дороги. В результате ДТП сорокалетний пассажир получил сильные травмы и умер по дороге в больницу. Водитель находится в изоляторе временного содержания. Уголовное дело возбудили по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

— Мужчина, 1982 года рождения, ехал на автомобиле ГАЗ 2790 с цистерной. В воскресенье, 21 февраля в 18:40 пьяный водитель съехал с проезжей части на улице Новостройной в посёлке Магдагачи. В результате опрокидывания цистерны пассажир получил сильные травмы и погиб по пути в больницу, – сообщает пресс-служба полиции.

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Екатерина Безсонова