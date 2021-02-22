Обитатели одного из природных парков Приамурья вышли на фотосессию (фото, видео)

Фото: blagraion

На днях в природный̆ парк «Центр охраны природы «Зейский» Благовещенского района с инспекцией приехали специалисты отдела особо охраняемых природных территорий, сообщают в пресс-службе Благовещенского района.

— Учитывая не очень солнечную погоду, на встречу вышли лоси Гаврюша и Майя, всеми любимый кабан Борис, а также всё Борисово семейство в полном составе. К сожалению свинки с поросятами быстро ретировались с места встречи. Пятнистые олени и изюбри в этот раз решили отсидеться в лесу и своим вниманием прибывших гостей не удостоили..., – сообщили в пресс-службе об итогах поездки в природоохранную территорию.

Напомним, что обитатели «Центр охраны природы «Зейский» очень контактные и любят выходить на встречу к людям. Так, лоси Майя и Гаврюша в январе этого года устраивали гонки наперегонки с машинами, а потом кушали морковку.