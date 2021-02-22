В Москве известную блогершу Инстасамку облили зелёнкой

Плачущая Зотеева выложила видео, на котором её лицо и верхняя одежда залиты зелёнкой. По её словам, на неё напали возле офиса.

Пиарщик Дарьи Максим Столяров рассказал Telegram-каналу «Подъем», что средство попало девушке в глаза, сама она находится в шоковом состоянии.

Но некоторые подписчики блогерши усомнились, что нападение было реальным.

Несколько дней назад Зотеева выложила на своей странице несколько видео, в которых оскорбила и унизила визажистов за опоздание, а также выкинула их вещи за дверь.

После этого несколько артистов выступили с резкой критикой Дарьи. Певица и блогерша Клава Кока опубликовала в Instagram обращение, в котором объявила об отказе от совместной работы с Зотеевой.