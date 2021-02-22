Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:27 0

В Москве известную блогершу Инстасамку облили зелёнкой

В Москве известную блогершу Инстасамку облили зелёнкой
Фото: osnmedia.ru

Блогершу Дарью Зотееву, которая известна под псевдонимом Инстасамка, облили зелёнкой в Москве. Об этом девушка рассказала в своём Instagram, пишет Lenta.ru.

Плачущая Зотеева выложила видео, на котором её лицо и верхняя одежда залиты зелёнкой. По её словам, на неё напали возле офиса.

Пиарщик Дарьи Максим Столяров рассказал Telegram-каналу «Подъем», что средство попало девушке в глаза, сама она находится в шоковом состоянии.

Но некоторые подписчики блогерши усомнились, что нападение было реальным.

Несколько дней назад Зотеева выложила на своей странице несколько видео, в которых оскорбила и унизила визажистов за опоздание, а также выкинула их вещи за дверь.

После этого несколько артистов выступили с резкой критикой Дарьи. Певица и блогерша Клава Кока опубликовала в Instagram обращение, в котором объявила об отказе от совместной работы с Зотеевой.

Просмотров всего: 28

#интернет #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Наталья Рудова снялась полностью обнажённой назло хейтерам
В России и мире

Никита Джигурда рассказал о интимной жизни с Мариной Анисиной
В России и мире

Алиса Мон назвала себя плохой мамой и призналась, что сделала восемь абортов
Общество

Выбор читателей за 21 февраля
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь