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Учёным удалось восстановить ДНК нового вида мамонтов из Якутии

Учёным удалось восстановить ДНК нового вида мамонтов из Якутии
Фото: pixabay.com

Российским учёным удалось секвенировать ДНК нового вида мамонта. Об этом открытии рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Мамонт, которому больше миллиона лет, исследуется специалистами научного центра «Вектор» и «Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова». Учёные планируют проводить комплексные исследования микробиома и вирома животных мамонтовой фауны.

— Специалистами Музея мамонта обнаружены практически все представители мегафауны четвертичного периода. Например, Малоляховский мамонт, Верхоянская лошадь, Батагайский бизон, Омолойский лось, Туматские собаки, древние представители класса птиц, различные грызуны, зайцеобразные и другие. В мерзлоте Республики Саха (Якутия) сохранились микроорганизмы, изучение которых поможет получить информацию о структуре их генома, проследить их эволюцию и спрогнозировать возможные варианты изменения их биологических свойств, – пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, что из-за того, что в Республике Саха (Якутия) в вечной мерзлоте находят большое количество древних хорошо сохранившихся представителей фауны и флоры именно там находится один из самых крупных в мире палеонтологических музеев – Музей мамонта имени П.А. Лазарева.

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#история #наука

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