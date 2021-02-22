Наталья Рудова снялась полностью обнажённой назло хейтерам

После негатива, который обрушили на Рудову хейтеры за пляжное фото в купальнике, актриса удалила кадр. Но следом опубликовала другой, на котором предстала полностью обнажённой. В подписи к снимку Наталья резко высказалась в адрес хейтеров.

Рудова возмущённо написала, что нас с детства учили быть как все и не выделяться. Поэтому люди выросли зажатыми и боятся проявить себя. Всё, что за пределами их «нормы», является для них запретным.

Актриса напомнила, что великие художники всегда воспевали в своих произведениях женское тело. А сейчас многие пытаются всё опошлить.

По словам Натальи, так делают только ограниченные люди. А желание унизить других говорит лишь об их собственных комплексах.

Поклонники актрисы восхитились откровенным снимком, поддержали её слова и посоветовали никого не слушать.