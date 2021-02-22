В социальных сетях амурчан пугают видео с тиграми, гуляющими вдоль дороги в Бурейском районе (видео)

Фото: svbnews

В одном из амурских пабликов в Instagram появилось видео: три крупных тигра ночью прогуливаются вдоль дороги. В подписи к видео указано, что действие происходит в Бурейском районе.

— По заверению подписчика встреча с тиграми произошла на участке дороги между Новобурейском и Прогрессом. Точно пока не известно. Но встреча однозначно необыкновенная. Не известно, как могут себя повести хищники, – сообщили в подписи к видео администраторы аккаунта.

Так как 12 февраля появилась информация о том, что в Бурейский район направился крупный самец амурского тигра, то редакция Амур.инфо обратилась за комментариями в управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания в Амурской области.

В охотуправлении Приамурья пояснили, что в предполагаемый район «прогулки» тигров выезжал их специалист. Следов диких животных не обнаружено, а видео, предположительно, снято в Приморском крае. Там популяция амурских тигров больше, а значит встреча с крупными краснокнижными кошками вероятнее.

Напоминаем, если вы всё-таки увидели следы тигра, то преследовать животное не нужно. В случае, если встреча произошла не поворачивайтесь к животному спиной и не убегайте. Постарайтесь быстро и уверенно отойти на максимальное расстояние от животного держа его в поле зрения. Если встреча произошла в тот момент, когда вы находитесь в машине, не в коем случае не покидайте её.