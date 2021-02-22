В Приамурье провели «Чудиновские бои» (фото)

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В этом году отмечается 102-я годовщина боя у села Чудиновка между японскими интервентами и амурскими повстанцами. Чтобы молодёжь не забывала о подвигах предков, школьники района сразились за победу в «Чудиновском бое», сообщают в администрации Свободненского района.

В начале мероприятия всем собравшимся рассказали о бое, произошедшем 1919 году. Он стал переломным моментом в борьбе c японскими захватчиками на Дальнем Востоке.

— После окончания митинга команды проследовали к месту проведения спортивных состязаний. 16 школьных команд прошли военизированную эстафету: бег на лыжах, метание гранаты, стрельба, бег в противогазе, переноска «раненого» на носилках, – рассказали в администрации района.

Школьники Свободненского района боролись не только с друг другом, но и с холодными февральскими ветрами. Поэтому, организованная коллективом второго пожарно-спасательного отряда главного управления МЧС России по Амурской области полевая кухня с горячим чаем и хлебом пользовалась популярностью.

После эстафеты школьников ждало ещё одно испытание – штурм сопки.

— Первыми к цели отправились учащиеся 9-11 классов, немного после – учащиеся 8 классов и младше. Среди девочек в обеих возрастных группах к цели быстрее пришли учащиеся Черновской школы: Надежда Цехместренко и Ольга Кокул. Среди юношей сверстников опередили Александр Бочаров (Климоуцевская школа) и Вячеслав Боженко (Юхтинская спецшкола). По итогам «Чудиновского боя» все команды были награждены дипломами участников. Медалями и кубками за III место наградили команду Новгородской школы, за II – команду Черновской школы. Лучший результат показали школьники из Новоивановки, – рассказали о итогах соревнований в администрации района.