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22февраля
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сегодня, 10:59 0

Никита Джигурда рассказал о интимной жизни с Мариной Анисиной

Никита Джигурда рассказал о интимной жизни с Мариной Анисиной
Фото: vladtime.ru

Никита Джигурда рассказал журналистам на пресс-конференции, как они с бывшей женой Мариной Анисиной готовятся к повторной свадьбе. Шоумен признался, что сейчас они активно восполняют нехватку личных встреч из-за пандемии, сообщает «Пятый канал».

Из-за закрытых границ Джигурда и Анисина не виделись почти год. На пресс-конференции Никита гордо заявил, что после долгожданного воссоединения они с экс-супругой не спали две ночи. При этом он сравнил Анисину с порнозвездой Сашей Грей.

Самой фигуристки на встрече с журналистами не было. Выяснилось, что из-за нехватки времени она отправилась примерять свадебное платье. Церемония состоится 22 февраля в Москве.

Ранее стало известно, что повторная свадьба Джигурды и Анисиной чуть не сорвалась. Из-за карантина Марину не выпускали из Франции. О повторном браке родителей давно просили их сын и дочь.

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#шоу-бизнес

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